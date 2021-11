Interventi anti allagamenti: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso Cutignolo

Si sono conclusi i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul fosso Cutignolo, nel comune di Manciano. Il corso d’acqua si trova nelle vicinanze del Mandrione San Sisto e fa parte del reticolo idrografico del fiume Albegna: la decespugliazione meccanica della vegetazione presente in eccesso all’interno della sezione idraulica ha permesso di ripristinarne l’efficienza idraulica e il regolare scorrimento delle acque verso valle.

La presenza eccessiva di erba e arbusti favoriva esondazioni e allegamenti in una zona ricca di terreni agrari e strade comunali che collegano le abitazioni, tra le quali la strada di Polverosa. L’intervento di Cb6 è stato realizzato nel rispetto delle direttive regionali sulla tutela dell’ecosistema toscano: le piante ad alto fusto, fondamentali per mantenere solide le sponde, non sono state toccate.