Albegna: continuano i lavori del Consorzio di Bonifica per rimuovere la vegetazione

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ancora impegnato sul fiume Albegna.

L’intervento di manutenzione ordinaria è in corso in località Quarto Albegna, a Marsiliana, nel comune di Manciano, sull’argine remoto del corso d’acqua. Prevista la rimozione della vegetazione infestante in eccesso dalla scarpata fino all’alveo: questo serve, come sempre, per garantire il regolare scorrimento delle acque verso valle. Sono anche in corso verifiche sull’argine remoto del corso d’acqua.

“L’argine remoto – ricorda Fabio Bellacchi, presidente di Cb6 – è stato costruito dopo l’alluvione del 2012 come ulteriore protezione nel caso in cui le esondazioni riuscissero a superare il primo argine. Sappiamo che l’Albegna è un fiume impegnativo, per questo il nostro impegno è totale, come è massima l’attenzione che gli riserviamo nel piano annuale delle bonifiche”.

Mantenere in sicurezza idraulica gli argini è fondamentale per proteggere terreni e abituazioni lungo il fiume: gli interventi di Cb6 servono per verificare la stabilità dell’argine e l’eventuale presenza di buche, frane o smottamenti che potrebbero determinare cedimenti o addirittura un crollo della protezione. Anche questa manutenzione viene eseguita nel rispetto delle direttive regionali sulla manutenzione dei corsi d’acqua e sulla tutela delle specie vegetali.