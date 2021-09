Consorzio di Bonifica: continuano i lavori anti allagamento sull’Albegna

Gli interventi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nel reticolo dell’Albegna sono continui.

Il piano delle attività della bonifica di Cb6 prosegue con la manutenzione ordinaria su alcuni fossi nel comune di Orbetello, in località Quarto Albegna. Il regolare scorrimento delle acque verso valle è stato ripristinato con la rimozione della vegetazione infestante in eccesso lungo le sponde. Tutelare l’incolumità pubblica in questa zona significa proteggere dagli allagamenti abitazioni e ponti di collegamento tra le strade vicinali.

Durante i lavori particolare attenzione è stata fatta alle tubazioni che approvvigionano di acqua le case. I mezzi hanno sempre operato fuori dall’alveo per non danneggiare il letto dei fossi: i lavori del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud vengono sempre eseguiti nel rispetto dell’ambiente e delle direttive regionali.