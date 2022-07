Nuovi cestini, taglio del verde, recinzione per la ciclabile: continuano i lavori del Comune

A Scarlino continuano i lavori di riqualificazione del territorio comunale.

Dopo il restyling della Rocca pisana, con l’installazione delle nuove staccionate in legno, la sostituzione del palco e delle sedute, in questi giorni è stato ultimato anche l’intervento di ripristino della recinzione in legno della pista ciclabile del Puntone, nel tratto che va dalla Corte dei Tusci a Follonica. Gli operai stanno provvedendo poi all’installazione di nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti: l’operazione è iniziata dal Puntone, passando per Le Case, e sta interessando in queste ore la frazione di Scalo. Inoltre, è in corso il taglio del verde da parte della ditta esterna incaricata dal Comune.

«Stiamo continuando a lavorare per rendere sempre più accogliente il nostro territorio – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –: abbiamo un’area molto vasta e non è semplice tenere tutto sotto controllo, per di più con il personale a disposizione. Quindi stiamo procedendo a step, perlomeno laddove non si tratta di urgenze, con l’obiettivo di prenderci cura di ogni frazione».