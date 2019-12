Lavori pubblici, approvati interventi in via Scrivia, via Tirso, viale Europa e via Etruria: il Comune investe 164mila euro

Continua la riqualificazione delle strade cittadine: sono stati approvati dalla giunta comunale quattro nuovi interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine.

“L’approvazione di ben quattro nuovi interventi di messa in sicurezza segna un nuovo passo in avanti verso una valorizzazione della città sempre più definita – affermano il sindaco Antofrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale –. Garantire la corretta predisposizione di strade e marciapiedi significa mettere a disposizione dei cittadini una Grosseto sicura e affidabile“

I lavori interesseranno via Scrivia, via Tirso, viale Europa – nel tratto compreso tra la rotatoria di via Bulgaria e la rotatoria di via Andorra – e via Etruria.

Gli interventi, che prevedono una spesa totale di 164mila euro, consistono nella fresatura del manto asfaltato, nel rialzamento e/o abbassamento dei chiusini, caditoie e griglie dove necessario e nella realizzazione del nuovo tappetino di usura. Nel caso di via Scrivia è inoltre prevista la riqualificazione parziale del marciapiede.