Messa in sicurezza dei parapetti e rimozione delle piante infestanti: il Comune investe sulle Mura

La Giunta comunale ha approvato due progetti esecutivi riguardanti le mura medicee della città di Grosseto. Il primo realizza un restauro conservativo delle mura medicee tramite la rimozione delle piante infestanti presenti sul paramento murario. Il secondo progetto invece si concretizza attraverso la messa in sicurezza dei parapetti delle mura.

La rimozione delle piante infestanti avrà luogo principalmente in quattro aree delle mura: nel bastione Garibaldi, nel bastione Rimembranza, nel bastione Fortezza e nel tratto rettilineo di piazza Esperanto. per un importo complessivo dei lavori di 55mila euro.

La messa in sicurezza dei parapetti interessa parte della zona del bastione Molino a Vento. in cui i muretti sono al di sotto del metro di altezza e potrebbero quindi risultare pericolosi. I parapetti che verranno inseriti saranno della stessa tipologia di quelli già utilizzati in altre aree delle mura medicee. Il progetto sarà realizzato per un totale di 65mila euro.

“Grazie a questi progetti continuiamo a rendere le mura medicee di Grosseto, nostro patrimonio storico e culturale, sempre più curate, facendo riaffiorare la loro antica bellezza. La nostra amministrazione punta molto sul ripristino e sul restauro di questa zona della nostra città che per troppi anni è stata trascurata – spiegano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi –. Con i vari progetti che sono già stati realizzati e con quelli che realizzeremo in futuro speriamo di rendere sicuri i percorsi delle Mura medicee adeguandoli allo sviluppo di iniziative ed eventi, ma soprattutto alla fruizione da parte dei cittadini“.