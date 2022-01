Il Comune investe sulle opere pubbliche: ecco gli interventi previsti

“Siamo riusciti, grazie ai puntuali indirizzi politici della Giunta comunale e all’importante lavoro degli uffici, ad approvare entro la data del 31 dicembre una serie di opere ed interventi che vedranno la luce nel corso del nuovo anno”.

Queste le parole del sindaco di Gavorrano, Andrea Biondi, e dell’assessore ai lavori pubblici, Daniele Tonini, alla luce del piano degli interventi avviato.

In particolare sono stati affidati ulteriori lavori per circa 38000 euro a Caldana in merito alla riqualificazione del centro commerciale naturale della frazione. Tali risorse si aggiungono ai già circa 100.000 euro di lavori in corso per la riqualificazione dell’arredo urbano finanziato attraverso i fondi del Far maremma.

La frazione di Caldana è infatti oggetto in questa legislatura di un’opera di valorizzazione denominata “Caldana in bellezza“, con al centro eventi culturali che si sono susseguiti nelle recenti stagioni estive, la riqualificazione architettonica attraverso i lavori enunciati e il progetto di sviluppo di una rete locale di accoglienza diffusa condotto su incarico comunale dal destination manager Giancarlo Dell’Orco e da Ilaria Krismer.

“In corso di affidamento anche il primo stralcio di abbattimento delle piante pericolose e di potature varie in tutto il territorio comunale, dal valore di circa 30.000 euro. Un importante intervento per dare decoro e sicurezza nelle frazioni manutenendo il patrimonio arboreo nei parchi e nelle vie pubbliche – spiegano Biondi e Tonini -. Inoltre è stato dato mandato per l’acquisto di un nuovo porter Piaggio con cassone ribaltabile. Un investimento di circa 12.000 euro, che contribuisce alla faticosa riorganizzazione del parco mezzi dopo l’incendio avvenuto nel febbraio 2018, troppo spesso dimenticato, quando andarono distrutti tutti i mezzi comunali”.

“Affidata infine la fornitura e la posa in opera di giochi per bambini per i parchi pubblici di Caldana e Ravi – terminano Biondi e Tonini -. Un investimento di circa 23.000 euro che ci permette di dotare il parco di Ravi di una torre esagonale in legno multigioco, la realizzazione di pavimentazione antitrauma e di un gioco su molla, mentre il parco di Caldana sarà dotato di una nuova altalena di legno e di un gioco a molla, oltre alla riparazione dei giochi già presenti”.