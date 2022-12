Strada Selva Nera: approvato il progetto, 210mila euro per la messa in sicurezza

È stato approvato il progetto di sistemazione e messa in sicurezza della strada a Selva Nera, nel tratto compreso tra il Canale allacciante delle acque alte e il “Canale delle basse”.

“Sarà un’opera di completamento – commenta il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini –. Con la sistemazione della strada non solo si migliora la viabilità per i cittadini, ma soprattutto si mette in piena sicurezza il ponte sul ‘Canale delle basse’“.

Le operazioni, che avranno un costo totale di 210mila euro, saranno finanziate per 140mila euro dalla Regione Toscana.

“Proseguono – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai lavori pubblici – gli interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade del territorio. La nostra amministrazione mira, utilizzando anche risorse esogene al bilancio, ad una viabilità più funzionante e sicura per tutti i cittadini capalbiesi e per i turisti”.