Casa famiglia, conclusi i lavori: il Comune investe 55mila euro

Terminati i lavori di adeguamento della struttura dell’ex asilo di Sant’Anna, di proprietà della parrocchia dei S.S. Simone e Giuda a Vetulonia, dove il Comune di Castiglione della Pescaia ha trasferito la casa famiglia.

«Gli ospiti della struttura – ricordano il sindaco Giancarlo Farnetani e la consigliera delegata alle politiche sociali Sandra Mucciarini – sono tutti autosufficienti, ma per agevolare un miglior collegamento tra il piano terra a quello superiore dell’edificio è stato installato sul retro del fabbricato un ascensore. I lavori sono stati finanziati dall’amministrazione comunale, che ha investito 55mila euro, somma che ha compreso sia l’installazione della piattaforma elevatrice, ma anche opere di adeguamento della struttura ed interventi di manutenzione ordinaria».

L’impianto di sollevamento posizionato nella casa famiglia non supera la sagoma del fabbricato esistente, il basamento è stato ricavato per la maggior parte nel l’ingombro del marciapiede e le aperture di sbarco ai piani sono state eseguite modificando due finestre, ma dando la massima attenzione all’uso di materiali per un corretto inserimento nel contesto esistente

«La casa famiglia – sottolinea Sandra Mucciarini – è da sempre un patrimonio dei castiglionesi ed in questa nuova sede proseguirà l’opera di assistenza agli anziani, grazie all’accordo di locazione stipulato con la Curia di Grosseto. Su questo edificio, che soddisfa in pieno i bisogni assistenziali e sanitari della popolazione anziana, ho lavorato per favorire interventi e investimenti ed i risultati ottenuti sono davvero soddisfacenti».

La casa famiglia, che ha preso posto a Vetulonia in adiacenza all’area archeologica denominata “Costa murata”, è di proprietà della parrocchia dei S.S. Simone e Giuda. Questo edificio è stato costruito intorno agli anni ’60 ed ha continuato ad essere utilizzato come scuola materna fino al cambio di destinazione d’uso avvenuto nel 2004, trasformandolo in una struttura turistico-ricettiva e attualmente concessa in locazione al Comune di Castiglione della Pescaia fino al 31 ottobre 2025.