Lavori di manutenzione: chiusura temporanea dell’Urp, attive linee telefoniche e e-mail

Lavori di manutenzione domani (mercoledì 17 febbraio) e dopodomani (giovedì 18 febbraio) all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Grosseto, in corso Carducci 1/A.

Non sarà possibile accedere di persona al servizio, ma per avere informazioni o per fare segnalazioni si potrà telefonare ai numeri 0564.488237 e 0564.488233 e al numero verde 800.019431, entrambe le mattine dalle 9 alle 13 e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. L’indirizzo e-mail a cui scrivere è urp@comune.grosseto.it.

Per le segnalazioni è possibile anche utilizzare il portale “Comune a portata di mano”, nella sezione “Filo diretto” dell’homepage del sito del Comune di Grosseto.

Resta attiva la linea Infocovid, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, al numero 0564.488242, e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 al numero 0564.488237.

Nessuna variazione per lo sportello Infohandicap, contattabile al numero 324.6985994, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, e all’indirizzo e-mail infohandicap@comune.grosseto.it.

Venerdì 19 febbraio l’ufficio sarà regolarmente riaperto al pubblico dalle 9 alle 13.