Carabinieri: al via i lavori di ristrutturazione della caserma del Comando provinciale

Lavori importanti al via all’interno della caserma “Canzanelli”, sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto.

Ad essere interessato ai prossimi interventi di natura edilizia è un fabbricato di medie dimensioni, all’interno della sede, da anni non utilizzato a causa di deficit strutturali che per molto tempo ne hanno reso impossibile l’utilizzo; sarà inoltre ristrutturata la copertura di una porzione di fabbricato che attualmente ospita il posto manutenzione per i veicoli di servizio. Grazie al Piano generale 2015, l’Agenzia del Demanio ha finanziato, per circa 900.000 euro, il consolidamento statico/strutturale, il riadeguamento, la riqualificazione e il rifacimento degli impianti idraulico, elettrico e termico dell’immobile.

Il 19 aprile 2016 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra l’Agenzia del Demanio e il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana – Marche – Umbria, e, in seguito a ciò, la sezione operativa di Grosseto ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo, anche con l’affidamento di incarichi a progettisti esterni.

Al link seguente https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte/2470-perizia-n-760-gr-int-prov-18997-m-u-lavori-di-recupero-edilizio-della-casermetta-da-adibire-a-nuovo-comando-di-compagnia-dei-carabinieri-di-grosseto-e-lavori-di-rifacimento-della-copertura-del-fabbricato-adibito-ad-officina-del-comando-provinciale-dei-carabinieri-di-grosseto-progetto-esecutivo è possibile consultare il bando emesso dal Provveditorato per le opere pubbliche, che, previa indagine di mercato, è alla ricerca di un’impresa che si occuperà dell’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione.

L’immobile, soprannominato “casermetta” dagli stessi Carabinieri, in passato era in uso al Comando del Distretto militare: a lavori terminati, sarà utilizzata per uffici e locali tecnici.

Un’opportunità anche per le imprese locali, che possono senza dubbio valutare di dare la propria adesione per la selezione in atto.