Casa dello studente, iniziano i lavori per la riqualificazione: diventerà un condominio sociale

Da domani, lunedì 7 marzo, partono gli interventi per riqualificare l’area esterna dell’edificio dell’ex casa dello studente, che diventerà un condominio solidale. I primi lavori riguarderanno i marciapiedi, i parcheggi, l’illuminazione ed in generale tutto il piazzale che circonda l’immobile.

“Questo ambizioso progetto, che parte domani con la riqualificazione esterna della struttura, ha l’obiettivo di dare all’ex casa dello studente un volto nuovo e non lasciarlo abbandonato e soggetto al degrado – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, ma soprattutto quello di poter accogliere nella struttura le fasce di popolazione più deboli. L’immobile accoglierà infatti anziani e ragazzi appena maggiorenni e ad andrà ad aumentare l’offerta di servizi di questo tipo presente sul territorio“.

“L’immobile sarà composto da 11 appartamenti e da delle aree comuni, come una zona lavanderia e stanze in cui poter svolgere attività ricreative. Uno degli appartamenti sarà riservato ai ragazzi maggiorenni usciti dalle case-famiglia per dar loro la possibilità di abituarsi a vivere in autonomia ed a diventare indipendenti – aggiungono l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, e l’assessore al sociale, Sara Minozzi –. Gli altri 10 monolocali saranno invece destinati a soggetti anziani, ma comunque autosufficienti“.