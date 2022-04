Nuove panchine e nuovi cestini: la frazione si rifà il trucco, iniziati i lavori

La stagione estiva è ormai alle porte e il Comune di Capalbio ha deciso di avviare un percorso di riqualificazione urbana per le sue frazioni. “Riteniamo sia importante – commentano il sindaco Gianfranco Chelini e l’assessore alle Politiche, alla pianificazione del territorio e ai lavori pubblici Marzia Stefani – valorizzare e ammodernare gli spazi comuni del territorio, a vantaggio dei cittadini e dei turisti che visiteranno la nostra area. L’idea è quella di cominciare da Capalbio scalo, per poi allargare la riqualificazione a tutte le altre realtà urbane del territorio”.

L’intervento, iniziato stamani, giovedì 7 aprile, ha visto gli operatori del Comune sostituire i cestini in ferro con 9 cestini in cemento, aumentando così la capienza e fornendo un’immagine più ordinata e in linea con il contesto urbano, che vede in via Umbria il più grande centro commerciale naturale presente nel territorio di Capalbio per metri quadri e per servizi commerciali attivi. Inoltre, sono state avviate le operazioni di riqualificazione e recupero di circa trenta panchine. “Entro l’estate – concludono Chelini e Stefani – concluderemo le operazioni di recupero con la riqualificazione del parco urbano di Scalo, grazie ad un intervento economico di circa 80mila euro, quasi interamente finanziato con fondi reperiti attraverso bandi”.