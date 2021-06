Terminati i lavori al campo da tennis coperto: “Sarà possibile giocare anche in inverno”

Sono terminati i lavori al campo da tennis coperto di Massa Marittima. Il Comune ha provveduto a riqualificare la struttura sportiva situata al Parco di Poggio, acquistando e allestendo una nuova copertura, che va a sostituire la precedente ormai usurata, e dei nuovi punti luce a led per migliorare l’illuminazione interna.

“Il Comune di Massa Marittima ha partecipato ad un bando regionale con il quale ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro per gli interventi da eseguire sugli impianti sportivi del Parco di Poggio – afferma il vicesindaco di Massa Marittima, Maurizio Giovannetti – su un progetto complessivo di 80mila euro. La restante parte è stata coperta con un mutuo contratto dal Comune con l’istituto per il Credito sportivo. Riteniamo importante garantire al territorio strutture sportive efficienti e funzionali. Con queste risorse, oltre ai lavori al campo da tennis coperto, abbiamo precedentemente sostituito il manto di copertura degli spogliatoi a servizio della pista polivalente e realizzato il locale di primo soccorso“.

“Ringrazio l’amministrazione comunale di Massa Marittima, sia la Giunta che l’ufficio tecnico – dichiara Daniele Battaglini, presidente del circolo tennis Massa Marittima –, per avere garantito, con questi lavori, la possibilità di continuare l’attività tennistica anche nel periodo invernale. La struttura comunale che gestiamo in concessione risale al 2001 quando la nostra associazione finanziò la realizzazione del campo e l’acquisto della prima copertura. Il tendone ogni 15 anni va sostituito perché si logora. Il nostro circolo è frequentato non solo dai cittadini di Massa Marittima, ma anche da sportivi che vengono da Venturina, Follonica e Grosseto e dai turisti che si trovano in zona e che, per affittare il campo e poter giocare, devono presentarsi con certificato medico non agonistico e tesserarsi, o essere già tesserati presso altre strutture. Inoltre, la nostra scuola tennis è frequentata da circa 40 giovani di età compresa tra i 6 e i 17 anni che vivono a Massa Marittima e nel comprensorio. Il circolo ospita anche i campionati a squadre. Grazie a questo intervento di riqualificazione il Comune ci dà la possibilità di accogliere al meglio giocatori di ogni età”.