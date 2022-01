Nuova vita per il bastione Maiano: i lavori di riqualificazione si avviano alla conclusione

Il nuovo volto del bastione Maiano sarà presto visibile a tutta la città: sono infatti in fase di conclusione i lavori di riqualificazione che torneranno a dare decoro ad una zona da tempo oggetto di azioni vandaliche.

I principali interventi si sono concentrati sul deposito: qui sono state tolti, tramite soluzione naturale, tutti i graffiti abusivi presenti in particolar modo nella parte posteriore, insieme ad un intervento di pulizia dei paramenti murari, con l’estirpazione delle piante infestanti e il successivo lavaggio.

Sono stati inoltre sostituiti i parapetti in vetro: nel corso del tempo i parapetti hanno ripetutamente subito rotture e manomissioni, in particolar modo nella parte vetrata a riempimento del parapetto metallico, determinando così un forte rischio per l’incolumità pubblica. Per questo motivo si è ritenuto opportuno mettere al loro posto dei parapetti in acciaio corten. L’intervento si completa con la riqualificazione della zona verde nella parte retrostante l’antico deposito.

“Vogliamo riportare il bastione Maiano al suo antico splendore – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi -: lo facciamo con questi interventi che puntano a ridare decoro a 360 gradi ad una zona che purtroppo viene puntualmente presa di mira dai vandali. Nel riconsegnare una perla delle nostre mura ai cittadini vogliamo fare un appello affinché i ragazzi possano divertirsi sapendo apprezzare e rispettare la bellezza delle nostre mura“.