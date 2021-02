Banda ultralarga: entro fine marzo fine lavori a Sorano e Pitigliano

Saranno terminati entro fine marzo i lavori di posa in opera della fibra ottica per la realizzazione delle dorsali di collegamento a Sorano e Pitigliano. Questo l’impegno preso da Open Fiber durante una riunione convocata dalla Regione e svoltasi insieme ai sindaci di Sorano, Pierandrea Vanni, Pitigliano, Giovanni Gentili, e Manciano, Mirco Morini.

Mentre su Manciano i servizi su capoluogo, Montemerano e Marsiliana sono già disponibili, sui due comuni di Sorano e Pitigliano i lavori di posa della fibra ottica sulle linee elettriche sono ancora da completare, sia per problemi legati ai permessi che, ultimamente, per la difficoltà a lavorare in sicurezza su terreni resi impraticabili dalle pesanti piogge.

Durante la riunione è stata focalizzata l’attenzione sulla copertura in wireless con tecnologia Fwa (Fixed wireless access), evidenziando la necessità di accelerare su tutti i fronti per garantire migliori servizi a cittadini e imprese. “I sindaci – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture digitali e semplificazione della Regione Toscana Stefano Ciuoffo – vivono quotidianamente il disagio diffuso che larga parte delle località periferiche sta soffrendo. Il confronto con Open Fiber è stato serrato e, sono convinto, porterà risultati. I nostri borghi sono il tratto distintivo del nostro entroterra e dobbiamo permettere loro di potersi sviluppare in vista della ripartenza delle attività turistiche”.