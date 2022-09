Aule esterne, terminati i lavori del Comune nelle scuole: investiti oltre 150mila euro

Completata anche la seconda aula esterna alla scuola primaria di Bagno di Gavorrano ed è stata realizzata la stessa struttura alla scuola dell’infanzia di Grilli, per una spesa totale di 87.000 euro.

Eseguiti anche i lavori di manutenzione straordinaria al tetto della scuola primaria di Bagno di Gavorrano, per l’ammontare totale di 70.000 euro; l’intervento ha risolto le problematiche di infiltrazione della pioggia a seguito dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, dato che il tetto non aveva una guaina per proteggere il sottotetto.

“Ricordiamo che tali interventi sono complementari ai futuri lavori di realizzazione della nuova palestra e della mensa scolastica alla scuola primaria di Bagno di Gavorrano – dichiara l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Gavorrano, Daniele Tonini -, grazie all’aggiudicazione dei fondi Pnrr per circa 1.200.000 euro“.