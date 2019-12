Cimitero di Sterpeto: al via i lavori di restauro delle arcate storiche

Via libera ai lavori per il progetto di restauro delle arcate storiche del cimitero di Sterpeto.

Lo ha deciso la Giunta comunale di Grosseto, che ha dato parere positivo per l’avvio dell’intervento, conseguente all’indagine conoscitiva sulla situazione, con il nulla osta anche degli altri soggetti competenti: Soprintendenza e Asl.

“Si tratta di un intervento che non solo va a mettere in sicurezza una parte del patrimonio pubblico frequentato ogni giorno da numerosi cittadini – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale –, ma che va a preservare una struttura dal valore storico per la città e per la collettività. Sono interventi che vanno a sanare situazioni di pericolo e di degrado con benefici per cose e persone”.

Il progetto, suddiviso in alcune fasi, prevede opere mirate al consolidamento delle strutture portanti, ma anche sulle murature, sulle coperture, sui paramenti murari, sulle decorazioni e sulle pavimentazioni.

Costo complessivo dell’opera poco meno di 57mila euro.