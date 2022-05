Il Consorzio di Bonifica al lavoro alla foce dell’Albegna: intervento per prevenire allagamenti

Sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria alla foce del fiume Albegna da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

L’intervento, in località Torre Saline nel comune di Orbetello, è finalizzato al ripristino dell’efficienza idraulica del fiume a causa della presenza di una barra di foce di sabbia che limita la capacità di smaltimento delle acque verso valle. Questo ostacolo aumenta il rischio idraulico e il pericolo per l’incolumità pubblica: a ridosso del fiume ci sono infatti abitazioni e anche attività produttive.

Gli interventi di manutenzione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud non riguardano solo la rimozione della vegetazione infestante in eccesso, ma hanno l’obiettivo di rendere più sicure le opere idrauliche e i corsi d’acqua in gestione lungo tutto il loro corso.