Continua la manutenzione dell’Albegna: il Consorzio di Bonifica al lavoro nei pressi della ferrovia

Proseguono gli interventi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nel reticolo del fiume Albegna.

Stavolta la manutenzione ordinaria nel canale principale numero 2, affluente in destra idraulica dell’Albegna, interessa anche un tratto di linea ferroviaria, sulla direttrice Pisa-Roma: il corso d’acqua scorre sotto un ponte e limitarne il rischio di esondazione diventa fondamentale. Non solo treni: il canale attraversa anche la strada di bonifica numero 4, che va protetta assieme ai terreni agricoli della zona.

L’intervento che fa parte della macro area Albegna, una delle due in cui è divisa la provincia di Grosseto, è in corso a San Donato, nel comune di Orbetello, con la decespugliazione della vegetazione infestante presente in eccesso lungo le sponde: l’obiettivo, come sempre nel rispetto della flora e della fauna presenti seguendo le direttive regionali, è ripristinare il regolare scorrimento delle acque verso valle.