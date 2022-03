Miglioramento rete idrica, Adf investe 180mila euro: possibili disagi durante i lavori

A Grosseto AdF ha pianificato un importante intervento di distrettualizzazione e miglioramento sulle infrastrutture idriche: il rifacimento della camera di manovra di via Mascagni, per un investimento di oltre 180mila euro. I lavori permetteranno di mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico del capoluogo maremmano. Si tratta infatti di uno dei nodi principali della rete di distribuzione locale, dove arrivano le condotte idriche che collegano il serbatoio del Grancia alla città e dove sono presenti le valvole che permettono la chiusura e la regolazione del flusso a tutte la condotte che portano l’acqua nelle case.

Con il consistente investimento messo in campo da AdF, sull’infrastruttura di via Mascagni verranno sostituite le valvole attualmente presenti con altre a tecnologia avanzata, che consentono un più capillare sezionamento della rete e quindi del flusso; saranno installati strumenti di misura telecontrollati che permettono di tenere monitorati i consumi e rilevarne eventuali anomalie; si sostituiranno tutte le tubazioni. Oltre ai lavori idraulici, la camera di manovra verrà manutenuta a livello edile, saranno rifatti tutti gli impianti elettrici e verranno realizzate delle scale interne che consentiranno una maggior sicurezza per il personale interessato ad accedere alla struttura.

L’intervento di via Mascagni si affianca a un piano di lavori che sta interessando il capoluogo maremmano in questi mesi e che prevede il rifacimento di alcune camere di manovre e l’installazione di nuove, per un investimento di 90mila euro: per Grosseto quindi è di oltre 270mila euro l’impegno economico complessivo dedicato a questo tipo di infrastrutture. Prosegue così l’impegno di AdF nel portare avanti il proprio piano di investimenti per rendere sempre più efficienti e all’avanguardia reti e impianti, in linea con gli obiettivi n.6 e n. 9 dell’Agenda Onu 2030 e con la propria mission di lavorare per il benessere della comunità e del territorio. La riduzione consistente dei tempi di disservizio, del numero di utenti coinvolti e della durata degli interventi in caso di manutenzioni o ripristini è una delle finalità di questo tipo di investimento, a cui si aggiungono l’incremento della sicurezza per gli operatori e la maggior precisione nell’individuare eventuali perdite.

Per consentire l’’intervento in via Mascagni, nei giorni di martedì 29 e giovedì 31 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 22, verrà temporaneamente diminuita la pressione sulla rete idrica di tutta Grosseto, eccetto le frazioni di Marina di Grosseto, Principina Mare e Terra, Istia, Roselle, Braccagni, Alberese, Rispescia, Batignano e Montepescali. Tale diminuzione della pressione potrebbe determinare eventuali sospensioni nell’erogazione di acqua, soprattutto alle utenze situate nelle zone o ai piani più alti. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo, pertanto AdF consiglia ai cittadini, dove possibile, la chiusura delle autoclavi durante l’orario dei lavori.

L’eventuale sospensione dell’erogazione di acqua – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.