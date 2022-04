Lavori di Adf per migliorare la rete idrica: possibili disagi in alcune vie cittadine

A Grosseto AdF continua a portare avanti gli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture idriche e per la distrettualizzazione della città.

In occasione del lavori per il rifacimento del manto stradale da parte dell’amministrazione comunale, l’azienda sta rinnovando una parte della rete idrica di via Bonghi: l’investimento di 15mila euro prevede, oltre alla posa di una nuova condotta al posto dell’attuale, la sostituzione di una serie di organi di manovra.

La messa in esercizio della tubazione bonificata è in programma mercoledì 27 aprile e richiederà la chiusura del flusso idrico; dalle 8 alle 19 potrebbero quindi verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Bonghi, via Crispi, via Lanza, via de Pretis, via Rattazzi e nel tratto di via Matteotti tra l’incrocio con via de Pretis fino a piazza Rosselli. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 19 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.