Lavori di Adf, investiti 8mila euro per migliorare il servizio: possibili disagi in paese

Roccastrada, investimento di 8mila euro per migliorare la continuità del servizio.

Acquedotto del Fiora continua a portare avanti il proprio piano di investimenti per il miglioramento delle infrastrutture, in linea con gli obiettivi n.6 e n. 9 dell’Agenda Onu 2030 con un intervento sullo stacco della dorsale Fiora che approvvigiona il comune di Roccastrada. I lavori, in programma martedì 3 agosto, interesseranno il nodo idraulico di Monteleoni, dove verrà installato un sistema che permetterà di ridurre lo stato di usura delle condotte idriche, preservandole e tutelando così la continuità del servizio su tutto il territorio di Roccastrada.

L’intervento richiederà necessariamente la temporanea sospensione del flusso idrico, pertanto nella giornata di martedì 3 agosto, dalle 8 alle 17, potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee sospensione dell’erogazione di acqua a Roccastrada paese, Poggiarello, Sassofortino, Roccatederighi e nelle zone rurali limitrofe a tali località.

I lavori dovrebbero terminare salvo imprevisti intorno alle 17, quando inizieranno le manovre di riapertura del flusso idrico, che hanno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno della tubazione della dorsale deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che un’eccessiva pressione improvvisa danneggi la condotta. Si stima che il flusso idrico torni regolare in tutto il territorio interessato, salvo imprevisti, intorno alle 21.

Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.