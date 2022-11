Lavori di Adf per migliorare la rete idrica: investiti 25mila euro, possibili disagi nella frazione

AdF, 25mila euro per Gavorrano, dove l’azienda sta portando avanti un importante intervento per il miglioramento infrastrutturale della rete idrica e delle relative dotazioni.

Il progetto, all’insegna dell’innovazione, prevede l’installazione di due idrovalvole automatiche a tecnologia avanzata sulla dorsale che passa per Potassa, situate una in tale località e una in località Mezzacosta. Saranno proprio queste idrovalvole a regolare le pressioni di rete in automatico in funzione del fabbisogno idrico del momento, così da consentire una migliore gestione della risorsa e la sua tutela anche in un’ottica di sostenibilità. Data la complessità dei lavori, l’installazione avverrà in due step: la prima ad essere collegata, mercoledì prossimo, sarà l’idrovalvola a Potassa e in un secondo momento sarà la volta di quella a Mezzacosta, che rappresenterà anche una sorta di “backup” della prima, consentendo la messa in sicurezza del servizio.

La messa in esercizio delle nuove apparecchiature non potrà essere eseguita ad acqua aperta, pertanto mercoledì 16 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17, verrà temporaneamente chiuso il flusso idrico in località Potassa e nella sua zona rurale. L’erogazione di acqua tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24m sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.

L’attenzione di AdF su Gavorrano non si concentra solo sul miglioramento delle infrastrutture: lunedì 14 novembre infatti verrà inaugurata insieme all’amministrazione comunale la casina dell’acqua nella frazione di Bagno, per promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda Onu 2030.