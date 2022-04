Lavori di Adf per migliorare la rete idrica: possibili disagi nella frazione

Prosegue l’impegno di Acquedotto del Fiora per il miglioramento delle infrastrutture idriche del territorio servito, con un intervento di distrettualizzazione della rete idrica che interesserà via Civitella, a Orbetello. Si tratta di uno degli otto interventi di distrettualizzazione che verranno eseguiti nella zona sud (Orbetello, Capalbio), per un investimento complessivo stimato di circa 100mila euro.

I lavori in via Civitella a Orbetello, il cui singolo investimento è di 9.500 euro, sono in programma martedì 12 aprile, dalle 8.30 alle 18, e prevedono anche l’installazione di una valvola automatica di regolazione della pressione, che consentirà una più precisa calibrazione della quantità di acqua da far transitare nelle condotte in base al fabbisogno idrico del momento.

L’intervento potrebbe determinare la temporanea sospensione dell’erogazione idrica alle utenze situate nel centro abitato e nella zona artigianale di Fonteblanda e a quelle del residence La Venecca. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 18 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.