Dorsale Fiora, Adf investe 110mila euro per il miglioramento: possibili disagi in tre comuni durante i lavori

Dorsale Fiora, un investimento di 110mila euro per il miglioramento infrastrutturale del nodo I Monteleoni.

In vista dell’estate continuano gli interventi di AdF su impianti e infrastrutture: per martedì 7 giugno l’azienda ha programmato importanti lavori che interesseranno la camera di manovra denominata “Nodo I Monteleoni”, situata nel comune di Campagnatico. Oltre agli interventi strutturali e a quelli finalizzati a garantire una sempre maggior sicurezza per il personale interessato ad accedere alla struttura, verranno completamente rinnovate tutte le parti idrauliche: inoltre, saranno installate delle speciali idrovalvole di ultima generazione, che nei mesi estivi permetteranno una migliore gestione dei flussi verso il territorio comunale di Civitella Paganico. Saranno anche installati nuovi strumenti di manovra telecontrollati, che consentiranno un più capillare sezionamento della rete e, quindi, del flusso permettendo di monitorare i consumi e rilevare eventuali anomalie in tempo reale, oltre a permettere di controllare e gestire da remoto il flusso idrico.

Poiché lavori di questo tipo non possono essere eseguiti ad acqua aperta, con un grande impegno logistico AdF ha unito, nella stessa giornata, altri tre interventi – la sostituzione di uno sfiato in località Mattonaio, la sostituzione della raccorderia idraulica della camera di manovra in località Cannicci e una manutenzione in località San Paolo – così da chiudere il flusso idrico una sola volta e ridurre il più possibile eventuali disservizi ai cittadini.

La chiusura del flusso necessaria a consentire i lavori inizierà alle 7.30: grazie ai dati storici derivanti dagli interventi passati e alle simulazioni di quelli in programma, AdF ha individuato le zone di maggiore criticità e metterà in campo tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare notevolmente i possibili disservizi.

La sospensione dell’erogazione di acqua interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice della dorsale Fiora nel comune di Civitella Paganico e in particolare potrebbero verificarsi temporanee mancanze di acqua a partire dal primo pomeriggio a Paganico e dalla tarda serata nella zona rurale di Civitella; per il comune di Campagnatico saranno interessate solo l’adduzione al serbatoio di Montorsaio, le utenze collegate in diretta in località le Secchete e il canile “Il villaggio del cane”; per il comune di Cinigiano le sole utenze collegate in diretta e situate in S.P. dei Poggi del Sasso e via dei Poggi, a Sasso d’Ombrone.

I lavori dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, alle 16.30, successivamente inizieranno le manovre di riapertura del flusso idrico, che hanno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno della dorsale deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che una eccessiva pressione improvvisa danneggi le condotte.

Poiché la capacità di compenso dei serbatoi (e delle autoclavi delle singole utenze) varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico – che si stima torni regolare in tutto il territorio interessato intorno alle 22 – potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavoro in corso”.