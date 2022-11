Continua l’installazione dei nuovi contatori di Adf: possibili disagi in città

Follonica, proseguono gli interventi per l’installazione dei nuovi contatori. L’attività di AdF nel territorio del comune follonichese è ormai al termine e complessivamente sono già stati installati 5500 nuovi misuratori, per un investimento di oltre 500mila euro.

Gli interventi per l’installazione dei nuovi misuratori e per il conseguente adeguamento degli allacciamenti spesso comportano la temporanea sospensione dell’erogazione idrica: non è tecnicamente possibile, in questi casi, operare ad acqua aperta.

Pertanto, giovedì 24 novembre, in alcuni momenti compresi nella fascia oraria tra le 8.30 e le 17, potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua nel tratto di viale Italia compreso tra via Merloni e piazza del Popolo, in via Matteotti, tra via Fratti e viale Italia, e in via Tevere, via Po e via Arno.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.