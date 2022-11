Lavori di Adf per installare nuovi contatori: possibili disagi nelle zone rurali

Nuovi misuratori nelle località Corso e Cupi, nel comune di Magliano in Toscana.

I lavori di AdF sono in programma mercoledì 23 novembre: i primi a essere installati saranno i misuratori in località Corso, con possibile temporanea sospensione dell’erogazione di acqua dalle 8 alle 12.30 nelle località Corso, Capitana, Sterpeti, Bestiale, cantina Il Quinto, ristorante Da Carla e campagne limitrofe. Sarà poi la volta dell’installazione dei misuratori in località Cupi, che potrebbe determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua dalle 12.30 alle 16.30 nelle località Alberese Scalo, strada delle Pianacce, strada Valle Giardino, via dei Ponti Neri, strada consortile Sugherettaio, strada Cupi, strada Banditella 3 e campagne limitrofe.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.