Doppio intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in due frazioni

Prosegue l’impegno di AdF a Roccastrada, dove la prossima settimana ha in programma due giornate di lavori.

Martedì 6 dicembre, dalle 8.30 alle 17.30, verrà effettuato un intervento di distrettualizzazione in via Milano a Ribolla, con la possibile temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Prato, via Firenze, via Torino, via Liguria, via Campania, via Fiume, via Umbria, via Abruzzi, via Venezia, via Napoli, via del Parco, via Santa Barbara, via della Libertà, via degli Alberghi, nel tratto di via Toscana che va da via di Montemassi a via Firenze e in quello della S.P. 20 da via Torino alla località Muccaia. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17.30 del giorno stesso.

Mercoledì 7 dicembre, dalle 8.30 alle 12, è in programma una manutenzione sulla rete idrica di via Giulio Cesare a Roccatederighi, che potrebbe determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Giulio Cesare, via Roma, via Casucce, via Crispi e via Trento. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 12 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.