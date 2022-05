Lavori dell’Acquedotto del Fiora: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

A causa di lavori di ispezione della rete fognaria a cura dell’Acquedotto del Fiora in via Zanardelli, a Grosseto, attraverso un’ordinanza sono state previste alcune modifiche alla circolazione per mercoledì 11 maggio, giorno dell’intervento. Nello specifico, nel periodo compreso dalle 8.30 fino alle ore 12.30 e dalle 13.30 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 17.30, è istituito in questa strada il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto ai mezzi a servizio dell’intervento.

Durante il periodo di validità del divieto, per i veicoli transitanti in via Manetti. giunti in prossimità di Largo Manetti, è istituita la direzione obbligatoria a dritto sempre in Via Manetti. Inoltre, per i veicoli provenienti da Via Saturnia che si immettono in largo Manetti, giunti all’altezza di via Zanardelli è istituita la direzione obbligatoria a sinistra in direzione di Via Manetti.