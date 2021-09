Lavori dell’Acquedotto del Fiora: occhio ai divieti e alle modifiche al traffico in via Roma

A partire dalle ore 21 di oggi, lunedì 6 settembre, e fino alle ore 8 di domani, martedì 7 settembre, per consentire la realizzazione dei lavori di riparazione di un collettore fognario da parte di Acquedotto del Fiora, in corrispondenza dell’area di intersezione tra via Roma e via Damiano Chiesa, a Grosseto, sono previste le seguenti modifiche alla circolazione: