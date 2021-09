Lavori dell’Acquedotto del Fiora: chiusa la scuola dell’infanzia

E’ in programma per domani, mercoledì 29 settembre, un intervento di manutenzione ordinaria da parte di Acquedotto del Fiora che potrà comportare temporanee interruzioni nell’erogazione dell’acqua, dalle 9 alle 18.30, nelle località di Borgo Carige, Selva Nera, Capalbio scalo e Torre Palazzi e in via dei 2 Pini, strada della Sugherella, via Val dei Ceppi, strada Pedemontana, strada della Barrucola, via della Sicilia, strada Casal nuovo, strada dell’Uliveto, strada dell’Origlio, via Valmarina, via dei Poggetti, strada del Tiburzi, strada Pian del 40, strada del 616, strada Monteverro, via Piemonte, via Emilia, strada provinciale Litoranea e strada del Volpaio.

Per questo, in accordo con la dirigente scolastica, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere la scuola dell’infanzia di Borgo Carige, per evitare disagi legati all’eventuale carenza dell’acqua per gli oltre 70 bambini presenti, mentre si svolgeranno regolarmente le attività nella scuola dell’infanzia di Capalbio scalo e all’asilo nido Hip Hip Hurrà, strutture che accolgono ogni giorno meno bambini e che potranno, in caso di interruzione prolungata del flusso idrico, usufruire di una fornitura straordinaria di acqua concordata con il Fiora spa.

L’erogazione dell’acqua tornerà regolare alle 18.30 di domani. Riprenderà quindi regolarmente anche l’attività della scuola dell’infanzia a partire da giovedì 30 settembre.