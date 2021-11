Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

Roccastrada, manutenzione a Sassofortino.

I lavori di Acquedotto del Fiora sono in programma giovedì 18 novembre, dalle 8.30 alle 17, e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via San Michele e in strada provinciale Meleta, nel tratto compreso tra la zona del cimitero e la località I Gessi.

Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.