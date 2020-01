Lavori dell’Acquedotto del Fiora: alcune zone di Punta Ala a secco

Da martedì 7 a giovedì 9 gennaio, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17, i tecnici di Acquedotto del Fiora saranno al lavoro a Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, per una serie di interventi di manutenzione programmata ai serbatoi “Quota 60” e “Rio Palma”, che determineranno temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua alle utenze.

Si inizia martedì 7 gennaio con i lavori al serbatoio “Quota 60” e la sospensione idrica alle utenze di via Dogana, via Breve e via dei Pastori, mentre mercoledì 8 gennaio l’intervento prosegue presso la stessa infrastruttura, ma con il temporaneo stop del flusso idrico in via dello Scoglietto e via del Gualdo. Infine, giovedì 9 gennaio sarà la volta del serbatoio “Rio Palma”, con temporanea sospensione dell’erogazione idrica in zona Porto e Cala del Porto.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17.30 di ogni giorno.

In ciascun giorno, qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. Acquedotto del Fiora invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800.356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.