Lavori di manutenzione dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in nove comuni

Manutenzione sulla dorsale Fiora.

Mercoledì 30 settembre, dalle 7 alle 19, saranno effettuati una serie di interventi finalizzati al miglioramento dell’infrastruttura, con quattro squadre che lavoreranno in parallelo nelle località Caprarecce, nel comune di Grosseto, Ravi, nel comune di Gavorrano, Poggio Cerraio, nel comune di Castiglione della Pescaia, e Monteleoni, nel comune di Campagnatico, per sostituire valvole di linea, di intercettazione e di sfiato, installare nuove valvole di scarico, sostituire una tubazione e riparare una piccola perdita su un tratto di condotta.

Sulla base dei dati storici derivanti dagli interventi effettuati in passato e delle simulazioni dei lavori in programma, l’eventuale temporanea sospensione dell’erogazione di acqua potrebbe interessare, per il comune di Civitella Paganico, le località Civitella Marittima rurale nel pomeriggio e Paganico in serata, per il comune di Roccastrada il capoluogo a partire dalla tarda mattinata.

Per il comune di Castiglione della Pescaia gli eventuali disservizi potrebbero riguardare in serata le località Vetulonia e zona rurale, Madonnino, Polesine, Rugginosa e zona rurale, Buriano, Ampio e zona rurale, così come in serata potrebbe essere interessata dalla sospensione del flusso la zona rurale di Palazzi, nel comune di Follonica.

Per il comune di Gavorrano potrebbero verificarsi temporanee mancanze di acqua a partire dalla tarda mattinata a Bagno di Gavorrano, nel paese di Filare, in zona La Menga e Pelagone, in località Grilli, a Caldana e zona rurale e nella zona del bivio di Ravi.

Possibile sospensione del flusso idrico a partire da metà mattinata nelle località Batignano, Nomadelfia, Montepescali e Braccagni nel comune di Grosseto, Cura Nuova nel comune di Massa Marittima e nella zona di Scarlino scalo nel comune di Scarlino.

La sospensione del flusso idrico interesserà inoltre le utenze rurali collegate direttamente alla dorsale Fiora nei comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Scarlino, Roccastrada, Civitella Paganico, nelle località Braccagni, Montepescali e zona rurale, Batignano e zona rurale e utenze ex Bonifica nel comune di Grosseto e nelle località Tirli, Ampio, Buriano, Vetulonia e utenze ex Bonifica nel comune di Castiglione della Pescaia.

Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Si stima che il flusso idrico torni regolare in tutto il territorio interessato nel corso della nottata.

Sarà cura del personale AdF verificare la situazione dei serbatoi e attivare un servizio di emergenza qualora l’interruzione del flusso alle utenze dovesse essere superiore alle 24 ore, come previsto dalla Convenzione di Affidamento.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde di AdF 800.35.69.35, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione tutti i giorni 24 ore su 24.