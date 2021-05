Acquedotto del Fiora installa nuovi contatori: possibili disagi a Principina a Mare

Nel comune di Grosseto proseguono martedì 11 maggio, interessando la località di Principina a Mare, le manutenzioni programmate per l’installazione dei nuovi misuratori a tecnologia avanzata e l’adeguamento degli allacciamenti, anche in adempimento agli obblighi di legge.

Grazie all’ampio piano di interventi che Acquedotto del Fiora sta portando avanti nel capoluogo maremmano, sono stati finora sostituiti oltre il 70% dei misuratori interessati. Entro l’anno è prevista la conclusione della massiva installazione di contatori di ultima generazione predisposti per la telelettura in tutto il territorio comunale, con vantaggi per i cittadini e per l’ambiente.

Gli interventi di adeguamento degli allacciamenti spesso comportano la temporanea sospensione dell’erogazione idrica: non è tecnicamente possibile, in questi casi, operare ad acqua aperta. Pertanto, per consentire questa tranche di lavori, martedì 11 maggio, dalle 8 alle 18, potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua nell’abitato di Principina a Mare. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 18 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.