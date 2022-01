Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Monte Argentario, manutenzione a Porto Santo Stefano.

I lavori di Acquedotto del Fiora, finalizzati a sostituire alcuni organi di misurazione presso la camera di manovra situata in piazzale del Valle, sono in programma mercoledì 19 gennaio, dalle 9.45 alle 16.45, e per ridurre il più possibili gli eventuali disservizi ai cittadini la loro esecuzione è stata suddivisa in cinque fasi, ciascuna delle quali potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua ad alcune utenze.

Dalle 9.45 alle 10.45 saranno interessate dalla chiusura del flusso idrico piazzale del Valle, via Scalabrelli, via Cuniberti, via Baschieri, piazzale Candi, Scalo Colombo e via Barellai; dalle 11 alle 12.45 sarà la volta della zona Porto, pontili Scalo Colombo e molo Garibaldi; dalle 13.15 alle 14.15 via Marconi, via Roma, via degli Aviatori, via del Campone fino al serbatoio Campone Piscina, via del Grottino e località Pispino; dalle 14.30 alle 15.30 via Roma e via Marconi e infine, dalle 14.45 alle 16.45, piazzale del Valle, Banchina Toscana e la Bretella dell’Argentario fino alla spiaggia della Cantoniera. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.