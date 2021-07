Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nel comune di Orbetello

Mercoledì 7 luglio i tecnici di Acquedotto del Fiora saranno al lavoro nel comune di Orbetello, per effettuare una riparazione sulla rete idrica in località Torre Salina. La condotta su cui verrà effettuato il ripristino è stata già oggetto di lavori di scavo, successivamente AdF ha pianificato quanto necessario a livello tecnico per completare la riparazione limitando il più possibile gli eventuali disservizi ai cittadini.

I lavori infatti potrebbero determinare, nella giornata di mercoledì 7 luglio, dalle 8.30 alle 18.30, la temporanea sospensione del flusso idrico nelle località Randaccio, Saline, Delfini, strada statale Aurelia e nelle zone Camping Osa e Bagnacci. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 18.30 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.