Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in due comuni

Manutenzione sulla dorsale di Monte Argentario.

I lavori di Acquedotto del Fiora sono in programma in località Le Piane mercoledì primo dicembre, a partire dalle 8, e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee sospensioni del flusso idrico in alcune località di Monte Argentario e Orbetello.

Per il comune di Monte Argentario saranno interessate Porto Santo Stefano e zona rurale, Mascherino, Pianone, Pozzarello, Santa Liberata, Porto Ercole, Poggio Pertuso, Cala Galera e Feniglia, mentre per il comune di Orbetello la località Ansedonia. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Data la loro complessità i lavori si concluderanno salvo imprevisti intorno alle 17, poi inizieranno le manovre di ripristino del flusso, che tornerà regolare in tutto il territorio interessato intorno alle 22.

Poiché la capacità di compenso dei serbatoi (e delle autoclavi delle singole utenze) varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa e del fabbisogno idrico dello specifico giorno, la sospensione e il successivo ripristino del flusso idrico potrebbero presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.