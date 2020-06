Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in tre comuni

Manutenzione sulla dorsale Fiora.

Giovedì 11 giugno, dalle 8 alle 17, i tecnici di Acquedotto del Fiora effettueranno un intervento in località Podere Boschetto, nel comune di Magliano in Toscana. Per consentire i lavori verrà chiuso il flusso idrico presso il nodo idraulico “Fonte Elisa”, determinando la temporanea sospensione dell’erogazione idrica alle utenze delle località Collecchio, Cupi, Ghiaccio al Carlino e Opere Pie, nel comune di Magliano in Toscana, Talamone, Talamonaccio, La Valentina, La Marta e Uccellina (zona Parco della Maremma), nel comune di Orbetello, Alberese Scalo e Strada Banditella 3, nel comune di Grosseto, e alle utenze rurali allacciate direttamente alla dorsale in tali comuni.

Poiché la capacità di compenso dei serbatoi (e delle autoclavi delle singole utenze) varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa e del fabbisogno idrico dello specifico giorno, il ripristino del flusso idrico presenta generalmente uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Il personale di AdF monitorerà la capacità dei serbatoi durante tutta la durata dell’intervento: qualora si verificassero eventuali interruzioni superiori alle 12 ore, si invitano i cittadini a segnalarle chiamando il numero verde 800.356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione tutti i giorni 24 ore su 24.