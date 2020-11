Lavori di riparazione urgente dell’Acquedotto del Fiora: alcune vie a secco in città

Due interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Grosseto.

Tecnici di Acquedotto del Fiora al lavoro oggi (30 novembre) per effettuare lavori di riparazione urgente sulle condotte in via Ansedonia e in via Emilia, interessate da improvvise rotture che non hanno comportato mancanza di acqua alle utenze.

Per quanto riguarda via Ansedonia, i lavori si sono già conclusi.

Su via Emilia, l’intervento si è rivelato più complesso del previsto e sarà necessario procedere anche al completo rifacimento di una camera di manovra. Tale opera verrà eseguita in via urgente domani, martedì primo dicembre, e determinerà la temporanea sospensione dell’erogazione idrica in via Emilia, via Abruzzo e nelle zone limitrofe nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 15. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dalla conclusione dell’intervento rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

I lavori si concluderanno mercoledì 2 dicembre con il ripristino provvisorio della strada, in attesa dei necessari tempi di assestamento.