Lavori di Adf per migliorare la rete idrica: possibili disagi in alcune vie cittadine

Grosseto, i lavori di miglioramento infrastrutturale fanno tappa in piazza Dalmazia. AdF porta così avanti il programma di interventi finalizzati alla distrettualizzazione idraulica e al rifacimento delle camere di manovra, per un investimento complessivo di 90mila euro.

Riduzione consistente di tempi di disservizio, di numero di utenti coinvolti e della durata degli interventi in caso di manutenzioni o ripristini, oltre all’incremento della sicurezza per gli operatori e alla maggior precisione nell’individuare eventuali perdite sono le finalità di questa imponente serie di lavori.

Martedì 12 aprile ad essere interessata sarà la camera di manovra in piazza Dalmazia: i lavori determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione idrica dalle 8 alle 17 in piazza Dalmazia, nel tratto di via Buozzi compreso tra le intersezioni con piazza Vittorio Veneto e via Pola, in via Pola, dall’incrocio di via Buozzi a quello di via Gorizia, in via Gorizia, tra le intersezioni con via Don Minzoni e via Trento, in via Don Minzoni, nel tratto di via Trento che va dall’incrocio con via Roma a quello con via Gorizia, e in via Tomino, dal civico 1 al civico 4. Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

L’eventuale sospensione dell’erogazione di acqua – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.