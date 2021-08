Lavori di Acquedotto del Fiora per riparare la perdita: possibili disagi in paese

Sono in programma per martedì 24 agosto, dalle 8 alle 15, i lavori per il ripristino della perdita in via San Paolo a Porto Ercole, sulla condotta che adduce l’acqua al serbatoio Poggio alle Bicche.

Dopo il sopralluogo effettuato immediatamente in seguito alla segnalazione, Acquedotto del Fiora ha valutato opportuno pianificare l’intervento, che comportata la chiusura del flusso idrico sulla condotta, per la prossima settimana, così da non impattare sull’erogazione di acqua in un momento di altissima affluenza turistica. Pertanto, martedì 24 agosto, dalle 8 alle 15, potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nell’abitato di Porto Ercole. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.