Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Castiglione della Pescaia, manutenzione in via Ansedonia.

I lavori di AdF sono in programma martedì 22 marzo, dalle 8 alle 17, e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione idrica alle utenze situate in via del Maestrale, via di Ponente, via Montecristo, via Elba, via Ischia, via Arenile, via di Levante, via del Giglio, via Palmaiola, via Cerboli, viale Tirreno, viale Caprera, via Capri, via Gorgona, via Capraia, via Sicilia, via Burano, via Isola Bella, via Ansedonia, via Cicladi, via Sardegna, via Isola Clodia, piazzale Lampedusa, via Formiche e via Stromboli.

Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.