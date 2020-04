Lavori indispensabili di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in sei comuni

Al via un complesso piano di interventi sulla dorsale Fiora, l’arteria principale che porta l’acqua a gran parte della provincia di Grosseto.

Grazie al continuo e costante monitoraggio delle infrastrutture, Acquedotto del Fiora ha individuato una serie di manutenzioni indispensabili e non differibili, necessarie a scongiurare il rischio di guasti improvvisi le cui conseguenze, visto anche il momento particolare che stiamo vivendo, sarebbero sicuramente più problematiche per i cittadini rispetto a un’interruzione programmata e temporanea.

Data la loro complessità, i lavori sono stati suddivisi in tre tranche e programmati per i giorni 21 e 28 aprile e 5 maggio, in ognuno dei quali lavoreranno più squadre in parallelo.

Si inizia martedì 21 aprile, quando dalle 8 alle 18 saranno cinque i cantieri aperti, dislocati sul territorio compreso tra i comuni di Manciano, Semproniano e Capalbio.

Grazie ai dati storici derivanti dagli interventi effettuati in passato e alle simulazioni dei lavori in programma, AdF ha individuato le zone di maggiore criticità e metterà in campo tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare notevolmente i possibili disservizi derivanti dalla riduzione delle pressioni e delle portate che interesserà i comuni di Capalbio, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Montalto di Castro e Semproniano e le utenze rurali di tali comuni allacciate direttamente alla dorsale. Tra tali azioni, l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali e un piano di approvvigionamenti alternativi tramite autobotti, pronte a muoversi qualora la capacità di compenso dei serbatoi di accumulo sia inferiore al fabbisogno idrico di quel giorno.

Poiché la capacità di compenso dei serbatoi varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico – che si stima torni regolare in tutto il territorio interessato intorno alle 20 – presenta generalmente uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Il personale di AdF monitorerà la capacità dei serbatoi durante tutta la durata dell’intervento: qualora si verificassero eventuali interruzioni superiori alle 12 ore, i cittadini potranno segnalarle chiamando il numero verde 800.356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione tutti i giorni 24 ore su 24.