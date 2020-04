A Grosseto c’è una nuova dottoressa: Michaela consegue la laurea magistrale

Laurea magistrale per Michaela Ercolani.

La grossetana ha conseguito il titolo in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie, una classe delle lauree magistrali in Scienza delle pubbliche amministrazioni, con l’indirizzo in Management ed e-government delle aziende pubbliche.

Michaela ha discusso con il professor Daniele Piccioni una tesi avente per argomento il Diritto pubblico corso avanzato, conseguendo la valutazione finale di 110 e sfiorando la lode.

Alla nuova dottoressa le felicitazioni di tutta la redazione di Grossetonotizie.com.