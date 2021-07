A Grosseto c’è un nuovo dottore: Marco si laurea in Ingegneria della produzione industriale

Il grossetano Matteo Paffetti si è laureato con il massimo dei voti e la lode, il 21 luglio scorso, al Politecnico di Torino, in Ingegneria della produzione industriale.

Matteo, che ha rispettato le tempistiche del proprio corso di laurea triennale, ha discusso la tesi dal titolo: “Tesla: l’azienda e le tecnologie finalizzate ad elettrificare il mondo con fonti di energia sostenibili”, relatrice la professoressa Elisa Guelpa.

Al neoingegnere e ai loro genitori Marco, vicedirettore dell’Epg Spa, e Stefania, giungano le felicitazioni da parte di tutta la redazione del nostro giornale per il prestigioso risultato raggiunto, con gli auguri per il proseguo degli studi e per una successiva carriera professionale ricca di soddisfazioni.