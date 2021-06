A Grosseto c’è una nuova dottoressa: Giulia si laurea in Odontoiatria

La grossetana Giulia Tambelli si è brillantemente laureata oggi, in Spagna, nella sede di Valencia dell’Universidad europea, in Grado en Odontologia, l’equivalente italiano della laurea magistrale in Odontoiatria.

Giulia Tambelli, ha discusso la tesi dal titolo: “Regeneración ósea en cirugía periapical: revisión sistemática”, (‘Rigenerazione ossea in chirurgia periapicale’), con la professoressa Isabel Menendez Nieto.

A Giulia, che è la figlia del noto medico chirurgo e dentista Giulio Tambelli e la sorella di Giacomo, anche lui odontoiatra, le felicitazioni da parte di tutta la redazione del nostro giornale per il risultato raggiunto.