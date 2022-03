Laurea magistrale in canto lirico per Francesca Magdalena Giorgi

La giovane cantante, che aveva già ottenuto la laurea breve al Conservatorio “Giacomo Puccini” di La Spezia, ha conseguito anche questo ulteriore livello accademico con il massimo dei voti, 110/110, discutendo una tesi con il professore e maestro Marcello Lippi. Suggestivo il titolo scelto, “Viaggio attraverso la mente di un Dsa”, in cui sono analizzati i brani musicali, dal semplice al complesso, estratti da opere come Capuleti e Montecchi, Traviata, La rondine, il ciclo di un viandante di Mhaler e molti altri.

Ma Francesca Magdalena, già nota al pubblico per essere una valletta della trasmissione tv “Dilettando” e per i suoi concerti lirici da soprano, sta già lavorando al conseguimento di una terza laurea. La giovane cantante è già al termine del primo anno del biennio di Didattica dell’Insegnamento musicale, sempre al Conservatorio di La Spezia.

A Francesca Magdalena i complimenti per il risultato raggiunto e gli auguri più sinceri della redazione per la sua vita professionale e per quella artistica.