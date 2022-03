“Lascia un segno”: studenti in azione per ogni stagione all’istituto comprensivo

“Lascia un segno: ragazzi in azione per ogni stagione” è il titolo di un importante progetto realizzato dall’istituto “Leopoldo II di Lorena per la famiglia“, un’associazione di volontariato che ha sede a Follonica, in via dell’Edilizia 168. Il progetto è inserito all’interno del bando europeo “Educare insieme” ed è finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Il progetto è volto a soddisfare i bisogni educativi speciali offrendo opportunità educative e culturali ai giovani del territorio.

La dirigente dell’istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena”, Paola Brunello, insieme alla sua collaboratrice Monica Grandi, ha accolto con entusiasmo la proposta dei dirigenti dell’associazione Ipf, convinta dell’efficacia didattica delle attività proposte nel progetto.

L’azione “creatività” si propone di realizzare laboratori artistici ed attività sportive finalizzate all’empowerment, alla scoperta di talenti e capacità al fine di stimolare una crescita sana e positiva di bambini, bambine, ragazze e ragazzi, migliorando la loro capacità relazionale e di confronto tra pari. Le attività proposte mirano a creare un ambiente positivo e propositivo, puntando sul lavoro di gruppo e di squadra scoprendo, oltre ai propri talenti, anche la necessità di collaborare e cooperare con gli altri alla ricerca di un risultato. Con l’affiancamento scolastico, in modo trasversale, saranno proposte attività per l’approfondimento di argomenti studiati in classe.

Tre i laboratori che i ragazzi realizzeranno con gli esperti.

C’è il laboratorio di cucina con i piatti dal mondo. Il laboratorio è rivolto ai ragazzi che verranno coinvolti nella realizzazione di alcuni piatti tipici. Esperti di varie nazionalità realizzeranno insieme ai ragazzi una ricetta tipica della loro nazione, illustrando le particolarità geografiche e gli usi e costumi del proprio Paese. Le operatrici del progetto rafforzeranno queste curiosità con spiegazioni approfondite dello stato preso in esame. Il laboratorio si svolgerà nella sede dell’Ipf in orario scolastico, utilizzando la cucina professionale a disposizione presso la sede.

Ci sarà poi il laboratorio “Falsi d’autore”m dove ai ragazzi verrà fornito del materiale per realizzare i quadri dei pittori che vengono studiati durante l’anno scolastico alle lezioni di arte. Verranno muniti della copia dei quadri che fedelmente dovranno riprodurre sulle tele, disegnando e colorando con le tempere. Durante l’esecuzione le educatrici ripercorreranno la storia, la vita e il periodo storico in cui ha vissuto l’artista descrivendo l’influenza storica per cui il pittore ha realizzato l’opera. Al termine del laboratorio, che può durare uno o più incontri, i ragazzi avranno una loro personale cartellina che raccoglierà le informazioni degli artisti sperimentati. Per i più piccoli sarà un momento ludico-ricreativo, oltre che di socializzazione, con piccole informazioni sui grandi artisti della storia dell’arte.

C’è poi il laboratorio “Matematica pasticciata”. L’obiettivo del laboratorio è far comprendere ai bambini e ai ragazzi come per realizzare un dolce sia necessario avere le basi della matematica. I bambini e le bambine saranno divisi in due gruppi: gruppo venditori del mercatino e gruppo compratori della spesa. Verrà allestito uno spazio antecedente l’area cucina per la realizzazione del dolce, come in un vero e proprio banco dei generi alimentari. Verranno usate le bilance per il calcolo delle grammature degli ingredienti e i bambini venditori penseranno a fornire le dosi, calcolare il prezzo e fare il resto con i soldi finti, compresi i decimali. L’altro gruppo dovrà chiedere le quantità di ingredienti e pagare con i soldi finti. Intanto l’insegnante spiegherà a cosa servono sottrazioni, addizioni, moltiplicazioni, divisioni e risolverà il problema collegato alla realizzazione della torta. Finito l’acquisto degli ingredienti i due gruppi di alunni (venditori e compratori) passeranno alla realizzazione della torta con una pasticciera professionista e gli insegnanti.

Un modo divertente dove far sviluppare competenze utili per la vita agli alunni. Docenti ed esperti dell’Ipf stanno lavorando in stretta sintonia per motivare gli alunni e le alunne e promuovere il loro successo formativo. Le attività hanno una importante valenza didattica e saranno accompagnate sempre da un docente della scuola secondaria di primo grado “Bugiani”.

L’amministrazione comunale di Follonica sta fornendo lo scuolabus per quattro volte a settimana per condurre gli allievi in loco e riportarli a scuola dopo due ore di attività. Un lavoro in sinergia tra scuola, Amministrazione comunale e Istituto per la Famiglia che permette la realizzazione di un progetto importante per il percorso e il successo formativo di alunni e delle alunne della scuola.